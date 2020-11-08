احتجاجا على تجاهل الوفاق لهم.. جرحى ما تسمى “بركان الغضب” يغلقون بوابة الدافنية بمصراتة

قام عدد كبير من جرحى عملية ما تسمى بركان الغضب وقوات البنيان المرصوص وذويهم ومناصريهم بإغلاق بوابة “الدافنية “مدخل مدينة مصراتة الغربي“، متهمين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة بعدم توفير الرعاية اللازمة لهم وعدم الاهتمام بأوضاعهم.

وأوضح عدد من الجرحى أن المجلس الرئاسي تركهم بعد انتهاء المعارك في طرابلس يواجهون مصيرهم، دون أن ينفذ وعوده بتقديم الرعاية اللازمة لهم، في حين منح مدينة البيضاء في شرق ليبيا 10 ملايين دينار ليبي، لمساعدته في مواجهة السيول التي داهمتها.

من جانبه، قال الناشط السياسي الصديق عبد السلام، إن “أوضاع الجرحى ومبتوري الأطراف في غاية السوء، بعد أن تنكرت حكومة الوفاق غير المعتمدة لهم، ولم تصرف رواتبهم حتى الآن”.

ولفت إلى أن العديد من جرحى المدينة الذين يعالجون خارج ليبيا، لم تسدد مستحقات علاجهم، الأمر الذي أدى إلى وقف علاجهم، وتحولوا إلى ما يشبه المتسولين.وتعتبر بوابة الدافنية ذات أهمية استراتيجية كونها المدخل الذي يربط مدينة مصراتة بالعاصمة طرابلس.

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