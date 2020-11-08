نتاليا يرمينا: اختلاف المواقف بين فرنسا وتركيا بشأن ليبيا أصبح اختبارا للتعاون داخل الناتو

قالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة سان بطرسبورغ الروسية، نتاليا يرمينا، أمس الأحد، أن أنقرة تملك أوراق ضغط على الاتحاد الأوروبي تضعف قدرته على تغيير نهج تركيا فى شرق المتوسط.

وأوضحت، أن رغبة الاتحاد في رؤية إشارات إيجابية من تركيا في العلاقات معه لم تتحقق، مبينة أن العلاقات الثنائية تدهورت في عدة اتجاهات دفعة واحدة، بدءا من حلقة جديدة في أزمة المهاجريين غير الشرعيين، إضافة إلى التصعيد في شرق البحر المتوسط ​​على حدود المناطق البحرية بين تركيا واليونان وقبرص .

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي ينظر الآن إلى جميع أفعال تركيا الخارجية بوصفها نزوعا نحو إضعاف موقعه في جميع الاتجاهات، ومع ذلك، فإن إدراك هذه التناقضات لا يعني أن الاتحاد الأوروبي يرفض التفاعل.

وتابعت أن الاتحاد يسعى نحو حل تلك المهام الأكثر أهمية في الفترة الحالية، مستنكرا تصرفات تركيا في قضايا أخرى، ففي الأول من أكتوبر 2020، وافق المجلس الأوروبي على إطلاق “أجندة إيجابية” بين الاتحاد الأوروبي وتركيا من أجل دعم اليونان وقبرص في حل مختلف القضايا مع أنقرة، إلى ذلك، فلا يستطيع الاتحاد الأوروبي حذف تركيا من محددات سياسته الخارجية، لأنه يعتمد عليها للحفاظ على الأمن، ليس فقط في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​أو أوروبا، إنما وفي أوراسيا ككل، لذلك، فمن المفيد للاتحاد أن تبقي تركيا بعيدة ولكن في مرمى العين. في الوقت نفسه، لا تنسى بروكسل تذكير أنقرة باستعدادها الدائم لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن الاختلافات في المواقف بين دول الاتحاد الأوروبي من جهة، وتركيا من جهة أخرى، أصبحت اختبارا جادا للأمن في المنطقة، وللتعاون داخل الناتو، لافتة إلى أن هناك مواقف مختلفة بين فرنسا وتركيا في ناغورني قره باخ وسوريا وليبيا.

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