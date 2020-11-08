قبيل انطلاقه… هل ينحج ملتقى تونس في تسوية الأزمة الليبية ؟

يعول الشارع الليبي والدول المعنية بالأزمة الليبية على اجتماعات ملتقى الحوار الليبي في تونس، اليوم الاثنين، تحت إشراف البعثة الأممية لدى ليبيا .

فمن المقرر أن يتمخض عن الاجتماعات المجلس الرئاسي الجديد وحكومة جديدة .

وقال عضو ما يسمى بمجلس الدولة عادل كرموس، إن دور بعثة الأمم المتحدة لم يعد محدد بالمهمة التي وجدت من أجلها، بل أنها تجاوزت ذلك بكثير، لافتا إلى أن هذا الأمر كان له الأثر الإيجابي بالنسبة لمجلسي النواب والدولة، حيث حصل تواصل لم يتوقع، في عدة نقاط.

وأضاف أن أهم نقطة حصل عليها توافق كامل هي المسار الدستوري، من خلال الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور، وإنهاء المراحل الانتقالية، مشددا على أن التوافق بين المجلسين أدى إلى تقارب وجهات النظر في عدة نقاط أخرى، كانت في يوم ما محل جدل كبير .

ومن جانبه قال عضو ما يسمى مجلس الدولة محمد معزب إن الاجتماعات التي تنطلق اليوم للجنة الحوار السياسي الليبي تضم 75 شخصية، حيث يشكل المجلسين منها 26 عضوا أي الثلث .

وأضاف أنه كان من المفترض أن تصل اجتماعات بوزنيقة بين لجنتي حوار المجلسين إلى توافق حول آلية اتخاذ القرار، والتي تشكل أهم معضلة، مبينا أنها لم تحسم .

وأشار إلى انه رغم التوافق على الأسماء إلا أن آليات العمل والتنسيق والجوانب القانونية ومواد التعديل ما زالت لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي، خاصة في ظل تمسك الأطراف الليبية بأن يكون منصب رئيس المجلس من جهة ورئيس الحكومة من الجهة الأخرى.

وجرت في مدينة غدامس للمرة الأولى أعمال اللجنة العسكرية الليبية برعاية الأمم المتحدة، والتي تعد أحد المسارات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين، وتأتي هذه الجولة من المحادثات بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الوفدين يوم 23 أكتوبرفي جنيف.

وبحث المجتمعون العسكريون المشاركون في اللقاء آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلا عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.

وأعلنت الأمم المتحدة، في وقت سابق، انطلاق ملتقى الحوار السياسي بين الأطراف الليبية عبر الدائرة المغلقة، على أن يعقد لقاء مباشر بين الأطراف في تونس .

وتوصلت الأطراف الليبية إلى نتائج هامة خلال الفترة الماضية على مستوى المسارات الثلاث وعلى رأسها اللجنة الأمنية (5 + 5) التي توصلت لاتفاق وقف إطلاق النار بشكل دائم، وكذلك تشكيل لجنة لمتابعة حل وسحب سلاح المليشيات .

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