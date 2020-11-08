مدير أمن أجدابيا لرؤساء المراكز: سيتم وضع خطة أمنية للانتشار الأمني داخل المدينة

عقد مدير أمن اجدابيا عميد خالد البسطه، اجتماعه الاول مع رؤساء المراكز والأقسام بالمديرية، بحضور كلاً من المساعد للشؤون الأمنية المساعد للشؤون العامة .

وبحسب إيجاز صحفى للمديرية، قال مدير أمن أجدابيا العميدخالد البسطه من خلال الاجتماع حول مناقشة الأوضاع الأمنية، إنه سيتم وضع خطة أمنية للانتشار الأمني داخل مدينة أجدابيا وفرض الأمن وفك المختناقات المرورية بالمدينة، مطالبا رؤساء الأقسام بالمزيد من الاهتمام بمهامهم والواجبات المُكلفين بها.

وتم الاتفاق على عدة نقاط هامة في الاجتماع للمضي قدماً للعمل والسير بها الى الأمام ، وحثهم على تكاثف الجهود بين كافة المراكز والأقسام من اجل العمل والارتقاء بالمؤسسة الشرطية، كما شد مدير الأمن على الالتزام بالتسلسل الإداري وعدم التجاوز في العمل واتباع القوانين واللوائح المعمول بها والالتزام بالقيافة العسكرية والخروج بمظهر يليق برجال الأمن ، وان يكون العمل مخلصاً لله والوطن .