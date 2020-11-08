صرمان .. مركز العزل عاجز عن استقبال أي حالات جديدة مصابة بكورونا

أعلنت لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان، اليوم الاثنين، أن مركز العزل بصرمان لن يستطيع استقبال أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا .

وأوضحت اللجنة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن المركز عاجز عن استقبال الحالات، خاصة في ظل الظروف الحرجة التي يعانيها من نقص في المعدات والأجهزة وقلة الغرف المخصصة، لافتة إلى أن المركز ممتلئ بالحالات .

وناشدت اللجنة، جميع المواطنين والجهات الحكومية وغير الحكومية للمساهمة في تذليل الصعوبات والتواصل مع لجنة مجابهة فيروس كورونا بصرمان .

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