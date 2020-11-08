عز الدين عقيل: «ستيفاني» تتواطأ بفرض قانون عزل سياسي عرفي 

قال المحلل السياسي الليبي، عزالدين عقيل، إنه “بعد قانون العزل السياسي الإخواني اللعين الذى استهدف خيرة كوادر الدولة الليبية، ومحاولتهم تكرار جريمتهم بالمادة الثامنة من اتفاق الصخيرات”.

وتابع «عقيل»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أن “ستيفاني تتواطأ مع نفس الطرف بفرض قانون عزل سياسي عرفي تضمنه المعيار 11 من معايير تقلد المناصب!!”.

وكان «عقيل»، قد قال في وقت سابق: “أتمنى من كل قلبي أن يكون الليبيون قد أضحوا عازمون وواعون حتى النخاع، بضرورة صناعة سلامهم الذي طال غيابه”.

وأضاف: “صناعة السلام لحساب وطننا وشعبنا ومصلحتنا العليا الحصرية فقط لا غير، وبعيدا بل وبعيدا جدا عن أى حسابات أو نتائج لمصائر من صنعوا بؤسنا وتسلوا بقهرنا حتى النخاع”.

وتساءل عبر حسابه: “هل يراهن ولاة أمرنا فعلا على علاتهم وعلى مصلحتنا العليا الحصرية وحدها!!؟، فهل يفعلونها أدعو معي وقلوبكم موقنة بالإجابة”.