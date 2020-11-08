بلدية مصراتة تعلن عودة العمل بـ «بوابة الدافنية» بعد التوقف لساعات

أعلنت بلدية مصراتة، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، الإثنين، في بيان، عودة العمل ببوابة الدافنية بعد التوقف لساعات بواسطة الجرحى وأسر الشهداء والمفقودين ممن لديهم مطالب عجزت حكومة الوفاق عن تلبيتها.

وكانت بوابة الدافنية غرب مصراتة، قد أُغلقت مساء أمس الأحد، وفي أثناء الإغلاق تواصل المجلس البلدي لبلدية مصراتة بالمحتجين واجتمع بهم في مقره؛ لسماع مطالبهم.

وأوضح البيان، أن “الاجتماع نتج عنه اتفاق على إعادة فتح الطريق الساحلي، وإزالة السواتر الترابية من الطريق، وتشكيل لجنة تضم مندوبين عن الجرحى، وأسر الشهداء والمفقودين، وعضو عن المجلس البلدي للتواصل مع الجهات المختصة في حكومة الوفاق الوطني لحلحة المشاكل التي يعانيها الجرحى وأسر الشهداء والمفقودين”.