قبل بداية ملتقى تونس بساعات… البعثة الأممية توجه خطابا هاما إلى وسائل الإعلام

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 November, 2020

أعلن فريق الإعلام والاتصال التابع لبعثة الأمم المتحدة، إنه اتخذ جملة من القرارات الحمائية في علاقة بتغطية الملتقى الذي يُفتتح اليوم الاثنين في تونس، بسبب ما اعتبرته الخطر الذي يسببه فيروس كورونا.

وقالت البعثة في بلاغ لها موجه إلى وسائل الإعلام إن “بسب تفاقم الخطر الذي تسببه جائحة كورونا، ومن أجل ضمان سلامة الصحفيين والمشاركين والطواقم الفنية في ملتقى الحوار السياسي الليبي، لن يتمكن مكتب الإعلام والاتصال في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من قبول كافة طلبات الاعتماد، والتي وصلت إلى أكثر من مئتين طلب”.

وأضافت البعثة إنها تتعهد بتوفير كافة متطلبات التغطية الحية والمسجلة عن بعد عبر الخدمات المجانية التي فصّلتها كالتالي: