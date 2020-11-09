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الزايدي مشككا بجدوي حوار تونس: الطبخ الحقيقي في برلين وإسطنبول ومدن أخرى

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مصطفى الزايدي، أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدي ، إن الكلام بلا معاني سفاهة ، وبلا قاعدة تبلي ، وبلا دليل افتراء ، وبلا منطق أطماع ، عالم اليوم مكشوف ومفضوح ، الأسرار فيه  تذاع في الميادين ، ولعل كشف بريد كلنتون السري رسالة لمن يعتبر .

وأضاف الزايدى في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، ما يرتب له في تونس فقط ليقال حوار ليبي ليبي ، لقفل أفواه الطفوليين، أما الطبخ الحقيقي فيجرى على قدم وساق في برلين وإسطنبول ومدن أخرى كثير يعلمها !!  وسلام خاص الى جماعة الآلية ، والأمانة الدائمة للحوار  وقواعد توزيع المناصب، ومتطلبات الترشح .

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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