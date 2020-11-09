الزايدي مشككا بجدوي حوار تونس: الطبخ الحقيقي في برلين وإسطنبول ومدن أخرى

قال مصطفى الزايدي، أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدي ، إن الكلام بلا معاني سفاهة ، وبلا قاعدة تبلي ، وبلا دليل افتراء ، وبلا منطق أطماع ، عالم اليوم مكشوف ومفضوح ، الأسرار فيه تذاع في الميادين ، ولعل كشف بريد كلنتون السري رسالة لمن يعتبر .

وأضاف الزايدى في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، ما يرتب له في تونس فقط ليقال حوار ليبي ليبي ، لقفل أفواه الطفوليين، أما الطبخ الحقيقي فيجرى على قدم وساق في برلين وإسطنبول ومدن أخرى كثير يعلمها !! وسلام خاص الى جماعة الآلية ، والأمانة الدائمة للحوار وقواعد توزيع المناصب، ومتطلبات الترشح .