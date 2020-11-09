مديرالمرصد السوري: ملف تجنيد المرتزقة السوريين قد ينتهي بعد فوز بايدن

قال مدير ما يسمى المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أمس الأحد، إن ملف تجنيد المرتزقة السوريين من قبل تركيا قد ينتهي قريباً بعد فوز الرئيس الأمريكي “جون بايدن”، الذي كان قد تحدث عن تورط “أردوغان” بدعم تنظيم “داعش” الإرهابي .

وأوضح عبد الرحمن، في مداخلة إعلامية رصدها “ليبيا 24″، أن

المرتزقة الذين كانوا يذهبون للقتال في ليبيا كان يتم تجنيدهم عن طريق الأجنحة العسكرية لجماعة “الإخوان المسلمين” داخل الأراضي السورية بزعم أن الحرب من أجل الإسلام ودعماً “لقائد الأمة الإسلامية رجب طيب أردوغان، فضلا عن الإغراءات المالية، مشيرا إلى أن أردوغان فشل في استقطاب عدد كبير من المرتزقة للقتال في أذربيجان كون المنطقة ذات غالبية شيعية، فذهب إلى قضية العنصر العرقي التركماني بأنهم يدافعون عن العنصر التركماني الذي يريد الأرمن إبادتهم، بالإضافة لاستغلال عملية العوز المالي .

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