السلاك : هناك مجموعات مسلحة تتعمد إفساد اتفاق وقف إطلاق النار

كشف محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي ، أمس الأحد، أن هناك محاولة لإفساد ما تم الإتفاق عليه في جنيف وغدامس، وتعكير صفو هذا التقارب بين الأطراف الليبية بشكل متعمد .

وأضاف السلاك، في تصريح صحفي، أن هناك مجموعات مسلحة بعينها لا تريد لمسار جنيف أن يتم تفعيله على أرض الواقع، مبينا أن هذه المليشيات تريد أن يبقى الوضع على ما هو عليه، في حالة احتراب واحتقان و انقسام.

وأشار السلاك، إلى أنه ليس من مصلحتها على الإطلاق أن تلتئم المؤسسات، لاسيما المؤسسات العسكرية والأمنية، وبالتالي هذه العملية جاءت في هذا التوقيت تحديدًا لإفساد كل ما تم التوافق حول من تدابير بناء الثقة والأجواء، مضيفا أن صوت المجموعات المسلحة يسمع دائما في الحروب فقط، وتدعو للقتل وللحرق والدم والخراب، مؤكدا أن هذه المجموعات يجن جنونها عند الحديث عن التقارب بين الليبيين .

وتساءل السلاك: إلى متى تستمر الدعوة إلى القتل والدم والحرب؟ هل ستبنى ليبيا بالأشلاء والدماء، أم ستبنى بسواعد أبناءها بالسلام والوئام؟، مستطردًا أنه هناك فرصة ذهبية للتقارب والتفاهم بين جميع الليبيين، فالكل أخطأ والكل ارتكب انتهاكات ولن يتم إعادة اختراع العجلة، فهناك أمثلة كثيرة في لبنان والبوسنة والهرسك وفي روندا، واختتم قوله: هل تستمر الحرب إلى الأبد، لماذا لا يتم اختصار الطريق؟ .

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