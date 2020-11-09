بسبب كورونا .. البعثة الأممية تعتذر عن منح الاعتمادات لوسائل الإعلام لحضور و تغطية ملتقى تونس

أعلن فريق الإعلام والاتصال التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، عن إيقاف منح الاعتمادات لكل وسائل الإعلام بشأن تغطية ملتقى الحوار الليبي الذي يُفتتح اليوم الاثنين في تونس، بسبب ما اعتبره الخطر الذي يسببه فيروس كورونا.

وأوضحت البعثة، في بلاغ لها موجه إلى وسائل الإعلام، أنه تم اتخاذ جملة من القرارات الحمائية بشأن تغطية الملتقى، ومنها إيقاف منح الاعتمادات لوسائل الإعلام، مبينة أن مكتب الإعلام والاتصال في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لن يتمكن من قبول كافة طلبات الاعتماد، والتي وصلت إلى أكثر من مئتين طلب، بسب تفاقم خطر كورونا، ومن أجل ضمان سلامة الصحفيين والمشاركين والطواقم الفنية في ملتقى الحوار السياسي الليبي .

وأضافت البعثة أنها تتعهد بتوفير كافة متطلبات التغطية الحية والمسجلة عن بعد، عبر الخدمات المجانية التي بينتها كالتالي:

– توفير بث مباشر (كلين فيد) – مجاناً – للجلسات العامة والمؤتمرات والايجازات الصحفية.

– توفير لقطات تلفزيونية وصور عالية الجودة للفعاليات المختلفة يومياً – مجاناً.

– توفير مواد صحفية يومية – تقارير إخبارية يومية – عقد إيجاز صحفي يومي – وبثه على الهواء مباشرة – لاطلاع وسائل الإعلام والجماهير على سير الأعمال .

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