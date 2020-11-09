بلدية مصراتة تعلن فتح بوابة الدافنية بعد إغلاقها لساعات

أعلنت بلدية مصراتة، فتح بوابة الدافنية بعد توقف لساعات من قِبل عدد من الجرحى وذوي أسر الشهداء والمفقودين ممن لديهم مطالب عجزت حكومة الوفاق عن تلبيتها.

وأوضحت البلدية، أنها مع بالمحتجين واجتمعت معهم في مقرها، لسماع مطالبهم، ونتج عن الاجتماع اتفاق على إعادة فتح الطريق الساحلي، وإزالة السواتر الترابية من الطريق، وتشكيل لجنة تضم مندوبين عن الجرحى، وأسر الشهداء والمفقودين.

وأشارت بلدية مصراتة، أن عضو عن المجلس البلدي سيتواصل مع الجهات المختصة في حكومة الوفاق الوطني لحلحة المشاكل التي يعانيها الجرحى وذوي أسر الشهداء والمفقودين.

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