باشاغا يترأس اجتماعا موسعا بالقيادات الأمنية

ترأس وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اجتماع موسع بالقيادات الأمنية بوزارة الداخلية وبحضور رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمجابهة فيروس كورونا الدكتور خليفة البكوش, وبحضور عدد من ضباط وضابطات الوزارة.

وأكد باشاغا، كلمة ألقاها بالاجتماع، على ضرورة تكاثف الجهود بين جميع المكونات الأمنية بالوزارة من أجل إنجاح سير العمل الأمني والتعاون مع الجهات الصحية بالدولة للحد من تفشي فيروس كورونا ووضع الخطط وتشكيل اللجان بكافة مديريات الأمن بالمناطق والتعاون بينهم من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين, واحترام القانون وفرض هيبته.

وطالب وزير الداخلية، بضرورة الضبط والربط بين كافة أعضاء هيئة الشرطة والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن والمواطن وأداء الرسالة الأمنية على أكمل وجه واحترام حقوق الإنسان في هذا الشأن, موضحاً بأن وزارة الداخلية تقع على عاتقها مسؤولية جسيمة من أجل حفظ الأمن وحماية المواطنين.

من جهته، تطرق رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمجابهة فيروس كورونا، إلى الحديث عن هذه الجائحة التي تمر بها أغلب دول العالم حيث أوضح بأن الوضع الصحي في ليبيا هو أقل خطر من بعض الدول الأخرى ولكن يجب التقيد بالإجراءات الاحترازية من أجل سلامة المواطن, مشيراً إلى أنه سيتم التعاون بين وزارة الداخلية واللجنة الاستشارية بشأن مكافحة جائحة كورونا.

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