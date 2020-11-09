صحفية تركية: وضعوني في السجن بسبب اتفاق جنيف

قالت مديرة الأخبار بقناة OdaTV، التركية، ميسر يلدز، إن السلطات التركية انزعجت منها عندما كتبت عن السيناريوهات المحتملة حول ليبيا، ومن أهمها قرب توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق يطالب بخروج جميع المدربين العسكريين الأتراك من ليبيا، مبينة أنها لفتت الانتباه إلى هذا الاحتمال منذ شهور، ولذلك تم وضعها فى السجن .

وأوضحت يلدز، المُعتقلة منذ 5 أشهر على خلفية نشر أخبار عن العمليات العسكرية في ليبيا ومقتل أحد الاستخباراتيين هناك، في رسالة نقلها النائب عن مدينة إسكي شهير التركية من حزب الشعب الجمهوري، ” أوتكو جاكروزر”، خلال زيارة لها، أنه بدلاً من الاستماع إليها، تم وضعها في السجن دون أن يتساءلوا عما إذا كان ما تقول هو الحقيقة أم لا .

انتقدت، يلدز، الأوضاع القانونية وغياب العدالة في تركيا، مؤكدة أنه لم يعد في بلادها جهة أمنية أو سلطة قضائية يمكن الوثوق بها واللجوء إليها.

وسخرت يلدز، في رسالتها من السلطات التركية، قائلة: ” مع هذا الملف، ما كان يجب أن يتحفظوا عليها خمس دقائق، لا يوجد شيء فيه، والذين ينفذون القانون في تركيا لا يهتمون بأمن الدولة، وإلا لما كانوا ألقوا القبض على شخص بهذا الملف الفارغ، همهم الوحيد هو سلامة مقاعدهم، فقط لحماية قوتهم، هذا ليس قانونًا، إنه تهور “

وكانت صحيفة زمان التركية، أفادت، في تقرير لها، قبل خمسة أشهر، بأنه تم اعتقال مديرة الأخبار بقناة OdaTV، ميسر يلدز، وتبين أن الشرطة قامت بتفتيش منزلها أيضا.

وأوضحت أن يلدز تم اعتقالها بتهمة ” التجسس العسكري” في إطار التحقيقات التي بدأتها نيابة أنقرة بعد أن نشر موقع OdaTV أخبارًا عن العمليات العسكرية في ليبيا ومقتل أحد الضباط الاستخباراتيين .

وتسببت القضية حتى الآن في اعتقال رئيس تحرير موقع OdaTV الإخباري باريش باهليفان، ومدير التحرير باريش تارك اوغلو، ومراسلة الموقع هوليا كيلينتش، والصحفيين مراد أغيرال وآيدن كاسار وفرحات تشاليك من جريدة “يني ياشام”، ليتعرض صحفيون في خمس وسائل إعلامية هي سوزوجو، وموقع OdaTV، وصحيفة يني تشاغ ، وصحيفة يني ياشام، وموقع بيرجون للاعتقال، بسبب تناول أخبار عن مقتل ضباط أتراك في ليبيا.

وتضمنت التهم الموجهة إلى الصحفيين الأتراك؛ إفشاء مستندات ومعلومات خاصة بأنشطة استخباراتية، وفقًا للمادة 27 من قانون خدمات الاستخبارات ومؤسسة الاستخبارات الوطنية، بعدما كشفوا هوية الضباط الأتراك المقتولين في عمليات عسكرية في ليبيا.

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