الغنوشي: تونس لم تتعامل مع الأزمة الليبية بجدية

قال رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، أمس الأحد، إنّ بلاده كانت قادرة على التدخّل ايجابيا لحلّ الأزمة الليبية، وذلك لعلاقتها الوطيدة مع جميع الأطراف، لكنّها لم تفعل ذلك .

وأضاف الغنوشي، في تصريح صحفي، أنّه كان من المفترض أن تتعامل تونس مع الملف الليبي بجدية، خاصة وأنّ بين البلدين مصالح اقتصادية منذ عقود، لافتا إلى أن حدوث أزمة في ليبيا تسبّب بشكل مباشر في زعزعة الاقتصاد التونسي .

واستنكر الغنوشي تأخّر فتح معبر رأس اجدير إلى اليوم، رغم توقيع بروتوكولات صحية من شأنها أن تسهّل المعاملات الاقتصادية بين الطرفين .

ودعا الغنوشي رئيس الجمهورية ووزير الخارجية إلى التدخل لحلّ الأزمة الليبية، مؤكّدا أنّه استقبل كل الأطراف الليبية في مقرّ حركة النهضة وأبدوا رغبتهم في التدخل التونسي لانهاء الخلافات.. على حد قوله .

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