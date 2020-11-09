إغلاق مستشفى سيول جراء مخالفات صادمة

أعلن جهاز الحرس البلدي، أمس الأحد، عن إغلاق مستشفى سيول في منطقة سوق الجمعة ومنع الإدارة من استئناف عملها إلا بإذن كتابي من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية .

وكشف مقطع مرئي نشره فرع المركز في سوق الجمعة، عن مخالفات صادمة في المستشفى، تمثلت في سوء النظافة العامة مع وجود أدوات متهالكة في غرفة العمليات، إضافة إلى وجود رطوبة وتسريب مياه في قاطع العمليات،وباب غير محكم الإغلاق علي الفضاء الخارجي .

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن أبواب العمليات غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات المعمول بها، فضلا عن سوء تخزين الأدوية الخاصة بالإسعاف .

وأضاف أن حجرة جهاز التعقيم سيئة جدا مع وجود أتربة وآلات غسيل آلية في الحجرة نفسها، إضافة إلى وجود مواد منتهية الصلاحية في عيادة الأسنان بالمستشفى، فضلا عن أن جهاز التعقيم الخاص بالعيادة غير مطابق للاشتراطات الصحية.

كما أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن مستشفى سيول لا يوجد به سجل لصرف أدوية الأعصاب . يشار إلى أن الحرس البلدي بالتعاون مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية قام بجولة تفتيش الأحد على عدد من المصحات والصيدليات في نطاق بلدية سوق الجمعة

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