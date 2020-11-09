اعتراض 119 مهاجراً غير شرعي وإعادتهم إلى ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، مساء أمس الأحد، عن اعتراض 119 مهاجراً غير شرعي في عرض البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا.

وأوضح مكتب المنظمة في ليبيا، في بيان له، أنه تم اعتراض 119 مهاجراً بينهم نساء وأطفال من قبل خفر السواحل الليبي في البحر المتوسط، وجددت المنظمة التأكيد على أنه لا يمكن اعتبار ليبيا ميناءً آمناً .

وتمكن خفر السواحل الليبي من إنقاذ وإعادة أكثر من عشرة آلاف مهاجر قبالة السواحل الليبية منذ مطلع العام الجاري، بحسب تقارير دولية.

ويقيم 48 ألف لاجئ على الأراضي الليبية، فيما لا يتجاوز عدد المهاجرين داخل مراكز الإيواء الحكومية ثلاثة آلاف شخص، بحسب الأمم المتحدة.

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