بدعم ورعاية تركية .. “داعش” يعود إلى مدينة صبراتة

كشفت مصادر عسكرية، أمس الأحد، عن عودة تنظيم داعش الإرهابي في مدينة صبراتة، بعد طرده منها قبل 4 أعوام.

وأوضحت المصادر، أنه تم رصد عودة التنظيم تدريجيا إلى المدينة الساحلية، غرب طرابلس، بعد سيطرة تركيا على المنطقة، مشيرة إلى أن التنظيم يقوم الآن بالتبشير بعودته من خلال رفع أعلامه وشعاراته على مناطق بارزة في المدينة.

وأضافت أن التنظيم استغل أسوار معسكر بمدينة صبراتة ليرفع أعلامه .

وفي أبريل الماضي، سيطرت قوات تابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة على كامل الساحل الغربي بدعم بحري وجوي من قبل البارجات التركية والطائرات المسيرة، واقتحموا سجونا يحتجز فيها عناصر وقيادات تنظيم داعش في مدينتي صرمان وصبراتة، وأطلقوا سراحهم.

وأكدت مصادر أمنية أن هناك علاقة بين نقْل تركيا للمرتزقة السوريين إلى ليبيا، وعودة ظهور “داعش” من جديد في هذه المناطق، ليحولها إلى مركز متقدم للتنظيم في غربي ليبيا.

وأردفت أن أعضاء من تنظيمات إرهابية مختلفة مثل القاعدة، وداعش وجدوا في صبراتة المكان الملائم لإعادة تمركزهم، خاصة في أطرافها، وتحديدًا بمنطقة الأتليل والبراعم مستغلًا التدخلات التركية ووجود آلاف المرتزقة.

وحذرت المصادر من تداعيات انتشار تلك الجماعات الإرهابية ووجود الدواعش في صبراتة مما يمثل تهديدا لدول الجوار مثل تونس والجزائر.

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