ليبيا الان

عمير يستلم مهام شؤون الإمداد والمشروعات بصحة الوفاق

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استلم وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمشروعات بحكومة الوفاق، عبدالرحمن عمير، مهامه وسط حضور عدد من مدراء الإدارات بالوزارة مراسم التسليم.

وبعد مراسم التسليم، عقد وكيل الصحة، اجتماعا بحضور مدير إدارة الشؤون الطبية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة الاعلام والتوعية والتثقيف الصحي ومدير إدارة التفتيش والمتابعة ومدير إدارة الطوارئ الصحية.

وناقش الاجتماع، بعض الأمور العالقة بوزارة الصحة والمتعثرة والعاجلة ودراسة الحلول الممكنة بخصوصها.

وأشارت الوزارة، أن وكيل الوزارة، سيجتمع فور انتهاء هذا الاجتماع بجهاز الإمداد الطبي، ولجنة المشتريات بالمجلس الرئاسي، ولجنة العطاء العام ولجنة العطاءات بالوزارة، ومدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، وإدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك