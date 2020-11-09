عمير يستلم مهام شؤون الإمداد والمشروعات بصحة الوفاق

استلم وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمشروعات بحكومة الوفاق، عبدالرحمن عمير، مهامه وسط حضور عدد من مدراء الإدارات بالوزارة مراسم التسليم.

وبعد مراسم التسليم، عقد وكيل الصحة، اجتماعا بحضور مدير إدارة الشؤون الطبية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة الاعلام والتوعية والتثقيف الصحي ومدير إدارة التفتيش والمتابعة ومدير إدارة الطوارئ الصحية.

وناقش الاجتماع، بعض الأمور العالقة بوزارة الصحة والمتعثرة والعاجلة ودراسة الحلول الممكنة بخصوصها.

وأشارت الوزارة، أن وكيل الوزارة، سيجتمع فور انتهاء هذا الاجتماع بجهاز الإمداد الطبي، ولجنة المشتريات بالمجلس الرئاسي، ولجنة العطاء العام ولجنة العطاءات بالوزارة، ومدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، وإدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة.

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