لنقي: ليبيا في الوقت الراهن تحتاج إلى رئيس أولا

أكد عضو ما يسمى بمجلس الدولة أحمد لنقي، أمس الأحد، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، مبينا أن ليبيا في الوقت الراهن تحتاج إلى رئيس .

وأعرب لنقي في تصريح إعلامي، عن رفضه لإجراء انتخابات تشريعية حاليا، لأن الخطوة ستقود البلاد إلى مرحلة انتقالية أخرى لا يعرفون مدتها التي قد تستغرق سنوات، مطالبا المجتمعين في تونس بمراعاة ذلك الأمر.

وأضاف أن الليبيين وبالتحديد المشاركين في ملتقى تونس السياسي، أمام موقف وطني حقيقي؛ إما استرداد السيادة والإرادة الوطنية، أو تفرض على ليبيا وصاية دولية لمدة عشر سنوات.

وأشار لنقي، إلى أن الأنظار كلها تتجه حاليا نحو المجتمعين في تونس، وعليهم الآن التجاوز عن المصالح الشخصية الضيقة والنظر إلى مصلحة ليبيا التي تقتضي وجود سلطة تنفيذية جديدة بحكومة وطنية موحدة تستطيع أن تبسط نفوذها على كامل التراب الوطني وتنهي الأجسام الموازية، مؤكدا أن مهام الحكومة الجديدة ستكون تمهيد الطريق للاستحقاقات الديمقراطة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على قاعدة دستورية توافقية.

وأوضح أن المشكلة التي ستواجه الليبيين حاليا هي على أي قاعدة دستورية سيتم إجراء الانتخابات، خصوصا أنه من الصعب الآن الاستفتاء على مشروع الدستور، لاسيما أنه يواجه لغطا وجدلا كبيرا بين فئات وجهات عدة، كما يشهد عدم قبول حتى بين أعضاء اللجنة التأسيسية التي وضعته.

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