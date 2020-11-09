ليبيا الان

عميد بلدية زليتن يستقبل وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل عميد بلدية زليتن، مفتاح حمادي، رفقة مدير أمن زليتن، مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية

وتم خلال الزيارة، الاطلاع على مشروع إنشاء معهد تدريب الشرطة زليتن التابع للإدارة العامة للتدريب.

وأوضحت البلدية، أنه تم تخصيص موقع لمعهد الشرطة بزليتن من قبل مصلحة أملاك الدولة بالتنسيق مع البلدية.

وأشارت بلدية زليتن، إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد جهود وتواصل منذ أشهر بين المجلس البلدي زليتن ووزارة الداخلية وضمن جهود الوزارة لمتطلبات استتباب الأمن وترسيخ دولة المؤسسات والقانون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك