عميد بلدية زليتن يستقبل وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق

استقبل عميد بلدية زليتن، مفتاح حمادي، رفقة مدير أمن زليتن، مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية

وتم خلال الزيارة، الاطلاع على مشروع إنشاء معهد تدريب الشرطة زليتن التابع للإدارة العامة للتدريب.

وأوضحت البلدية، أنه تم تخصيص موقع لمعهد الشرطة بزليتن من قبل مصلحة أملاك الدولة بالتنسيق مع البلدية.

وأشارت بلدية زليتن، إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد جهود وتواصل منذ أشهر بين المجلس البلدي زليتن ووزارة الداخلية وضمن جهود الوزارة لمتطلبات استتباب الأمن وترسيخ دولة المؤسسات والقانون.

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