91 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة وشفاء 23 حالة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والإستجابة لمجابهة جائحة #كورونا ببلدية مصراتة تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلدية أمس الأحد.

جاء ذلك بعد إجراء تحاليل لـ 480 عينة في مختبر مصراتة المرجعي، كما تماثل للشفاء 23 مصابا، حسب بيان اللجنة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات في مصراتة إلى 5861 حالة، منها 1877 نشطة، بينما تعافى 3812 مصابا، في حين توفى 172 آخرين.

يذكر أن ليبيا سجلت 1078 إصابة يوم السبت الماضي، حسب إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض، منها 232 حالة في مصراتة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا