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بلدية طبرق تعلن البدء في تنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت بلدية طبرق، البدء في عملية نظافة للطريق الرئيسي ولقنوات تصريف مياه الأمطار، إبتداءً من الطريق الرئيسي الموجود أمام مسجد الفتح إلى سيمافرو معهد النفط وطريق النيبو وطريق السنينات والمصطبة.

وأوضحت البلدية، أن عملية التنظيف، تأتي بناءً على  تعليمات من رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية ومدير مكتب مشروعات البلدية المهندس ناصر شرح البال.

وأشارت بلدية طبرق، أن الشركة المنفذة هي شركة ركن الخليج للمقاولات العامة ، مع العلم بأن هذه الأعمال مجانًا بدون أي مقابل مادي من الشركة المذكورة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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