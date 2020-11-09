«القويري»: لدينا رؤساء ومسئولون كبار لا يحكمون حتى بيوتهم

هنأ رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية، عمر القويري، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال: “على الرئيس ترامب تعلم تجرع طعم الهزيمة فالحياة ليست كلها انتصارات” وفق قوله.

وكتب “القويري” على حسابه بـ”فيسبوك” أمس، قائلاً: “من المفارقات: الرئيس في أمريكا يحكم العالم وينتخبه الشعب الأمريكي فقط، ولدينا رؤساء ووزراء ومسؤلين كبار لا يحكمون حتى بيوتهم وتتحكم فيهم وتحركهم الغواني والمومسات وعصابات ومافيا المال العام” على حد تعبيره.

وواصل “القويري”: “مبروك للرئيس بايدن فوزه بالانتخابات الأمريكية” مختتماً بذلك تدوينته.