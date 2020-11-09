«تعليم الوفاق» تنبه الطلاب إلى عدم اصطحاب هذه المحظورات في لجنة الامتحانات

أصدرت وزارة التعليم في حكومة الوفاق تنبيهات للطلاب بشأن عدم اصطحاب عدة أشياء داخل مقر لجنة تأدية الامتحانات.

وحظرت الوزارة اصطحاب الكتب ومذكرات المنهج الخاصة بالمادة الممتحن فيها، والهاتف النقال، وآلات التسجيل، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

كما للجنة الإشراف أن تأذن بتفتيش الطلاب الممتحنين لضمان عدم حوزتهم أي أشياء محظورة إلى مقار اللجان، وفق البيان.

وفي 3 نوفمبر الجاري، أصدرت الوزارة بيانا أكدت فيه رصد دخول الطلاب في امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2019 -2020 بهواتف النقال إلى قاعات الامتحان واستخدامها في «الغش عبر الاتصال بالإنترنت».

ووجهت الوزارة تعميما على كافة لجان النظام والمراقبة بمنع اصطحاب الهواتف النقالة داخل قاعات الامتحانات، مشددة على أن «العقوبات ستشمل رئيس وأعضاء لجنة المراقبة والملاحظين بتهمة الإهمال والتقصير في أداء الواجبات».

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