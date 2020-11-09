الحوار الليبي في تونس.. وليامز: لم يكن الطريق مفروشا بالورود

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

09 November, 2020

أكدت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، أن ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس يأتي ضمن الخطوات الهادفة إلى التقدم في مسار الحل.

وقالت ويليامز في كلمتها الافتتاحية للملتقى، :”إننا نخطو للأمام بخطوات واثقة في المسارات المتعددة التي تسيرها بعثة الأمم المتحدة، معتمدين على عزيمة الليبيين، ونـستند بقوة على إرادة الشعب الليبي، وحقه في حماية وطنه وسيادته وثروات بلاده”.

وأشارت ويليامز إلى أن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في أرجاء ليبيا أسهم كثيراً في تهيئة الأجواء لانعقاد الملتقى، رغم الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا في ليبيا وتونس والعالم أجمع.

كما أكدت ويليامز، أن الطريق إلى هذا الملتقى لم يكن مَفْرُوشاً بالورود، ولم يكن الوصول إلى هذا اليوم سهلاً.