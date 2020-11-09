ليبيا الان

الرئيس التونسي: الحل يجب أن يكون نابعا من إرادة الشعب الليبي

تم النشر منذُ 25 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

09 November, 2020

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون نابعا من إرادة الشعب الليبي.

وقال سعيد في كلمته خلال حفل افتتاح متلقى الحوار السياسي الليبي، إنه على الجميع الاقتناع بأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يخرج من البنادق، مشدد على أنه لا مجال للوصاية على الشعب الليبي تحت أي عنوان.

وأكد سعيد، أن تونس وليبيا شعبا واحدا، وأن الرغبة بالسلم والأمن تجمع التونسيين والليبيين، 

كما نبه الرئيس التونسي، بأن البعض لايزال يعمل على التقسيم في ليبيا. 

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك