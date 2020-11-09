الرئيس التونسي: الحل يجب أن يكون نابعا من إرادة الشعب الليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

09 November, 2020

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون نابعا من إرادة الشعب الليبي.

وقال سعيد في كلمته خلال حفل افتتاح متلقى الحوار السياسي الليبي، إنه على الجميع الاقتناع بأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يخرج من البنادق، مشدد على أنه لا مجال للوصاية على الشعب الليبي تحت أي عنوان.

وأكد سعيد، أن تونس وليبيا شعبا واحدا، وأن الرغبة بالسلم والأمن تجمع التونسيين والليبيين،

كما نبه الرئيس التونسي، بأن البعض لايزال يعمل على التقسيم في ليبيا.