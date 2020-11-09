ليبيا الان

عبد المالك المدني: مرتزقة «الجنجويد» يقومون بتركيب «رادارات جديدة» في سرت

تم النشر منذُ 19 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عبد المالك المدني الناطق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـ«عملية بركان الغضب»، أن من وصفهم بـ«مرتزقة الجنجويد» يعززون تواجدهم في مدينة سرت، بحسب وصفه.

وقال المدني، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “يقومون بتركيب رادارات جديدة وتم مشاهدتهم بكثرة اليوم وهم يتجولون بأسلحتهم في شوارع المدينة”، وفقا لادعائه.

وأضاف “لا يصلح أي حوار قبل خروج «مرتزقة الجنجويد» و«الفاغـنر» من كافة الأراضي الليبية”، متناسيا أن المرتزقة المتواجدين في ليبيا يتبعون تركيا ويتواجدون في طرابلس وأرسلتهم لدعم مليشيات الوفاق.

وتابع في منشور آخر “من الأقرب إليك؟، بلدية البيضاء ولا بيوت النازحين المدمرة في جنوب العاصمة طرابلس من قبل «الجيش العربي الليبي الجنجاويدي الروسـي»؟”، على حد زعمه.

واستطرد “هل ستذهب 10 مليون حقاً لبلدية البيضاء أم ستذهب لخزانة قيادتهم بعد تسليمها للبلدية!؟، عليك مضاحك”، بحسب تعبيره.

الوسوم

الجنجويد الفاغنر عبد المالك المدني مرتزقة تركيا مليشيات بركان الغضب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • واضح ان هذا الميبون بينام من غير غطاء فى عز البرد بعد ما يتناك من المرتزقة السوريين لهذا نرى منه هذه الخزعبلات العبيطة والهابلة
    اى جندويد او فاغنر مجرد اشباح يرها الخوان فى المنام ولم نرى واحد منهم اسير او قتيل بينما مرتزقة تشاد وسوريا راينا منهم على الشاشة قتلى بالمئات واسرى بالعشرات اتفووووه عليك عيل تافه وحقير احقر من الصراصير

    رد

  • انت هربت من قرقارش امتى يامهبول وهل يحتاج الجيش الوطنى فى سرت لاى مرتزقة الم يعلن رئيس مصر علنا فى الامم المتحدة ان من يتخطى سرت الجفرة سيتصدى له الجيش المصرى مين يقدر على الجيش المصرى ياحمار اقوى جيش عربى وافريقى واسلامى والتاسع عالميا والرابع فى القوة المدرعة عالميا والسادس بحريا انسى ياحمار فاى حسم عسكرى متوفر لدى الجيش الوطنى ومن يدعمه ولكنهم بدأوا بالسلام غير ذلك هناك سحق ودعك للمليشيات

    رد

  • يحكى ان فى خيام النكاح سقط من الساقطة ام مدنى جندويدى صغير نتيجة زياط غير متعمد !!!

    رد