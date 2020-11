غوتيرش: أمام الليبيين فرصة ثمينة

وصول الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى مقر ملتقى الحوار الليبي في تونس سفراء دول الاتحاد الأوروبي وممثلون عن منظمات دولية يشاركون بالجلسة الافتتاحية لملتقى الحوار الليبي ستيفاني وليامز: نحن اليوم على مشارف “ليبيا جديدة” بعد سنوات من الحروب والأزمات الرئيس التونسي: اجتماع الليبيّون اليوم يهدف لتحقيق السلام ويؤكد أن الحل لن يكون إلا ليبي ليبي قيس سعيّد: من الواجب تحديد مواعيد وخطة واضحة للوصول إلى حل يُنهي أزمة ليبيا قيس سعيّد: ملتقى الحوار سيكون تمهيداً للشرعية النابعة من إرادة الشعب الليبي دون سواه الأمين العام للأمم المتحدة- أنطونيو غوتيرش: الفرصة متاحة الآن لإنهاء النزاع المأساوي في ليبيا وصياغة حقبة جديدة يسودها السلام

