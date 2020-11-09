وصول الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى مقر ملتقى الحوار الليبي في تونس
سفراء دول الاتحاد الأوروبي وممثلون عن منظمات دولية يشاركون بالجلسة الافتتاحية لملتقى الحوار الليبي
ستيفاني وليامز: نحن اليوم على مشارف “ليبيا جديدة” بعد سنوات من الحروب والأزمات
الرئيس التونسي: اجتماع الليبيّون اليوم يهدف لتحقيق السلام ويؤكد أن الحل لن يكون إلا ليبي ليبي
قيس سعيّد: من الواجب تحديد مواعيد وخطة واضحة للوصول إلى حل يُنهي أزمة ليبيا
قيس سعيّد: ملتقى الحوار سيكون تمهيداً للشرعية النابعة من إرادة الشعب الليبي دون سواه
الأمين العام للأمم المتحدة- أنطونيو غوتيرش: الفرصة متاحة الآن لإنهاء النزاع المأساوي في ليبيا وصياغة حقبة جديدة يسودها السلام
The post غوتيرش: أمام الليبيين فرصة ثمينة appeared first on قناة 218.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك