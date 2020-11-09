غوتيرش: أمام الليبيين فرصة ثمينة

الرئيس التونسي: اجتماع الليبيّون اليوم يهدف لتحقيق السلام ويؤكد أن الحل لن يكون إلا ليبي ليبي

قيس سعيّد: من الواجب تحديد مواعيد وخطة واضحة للوصول إلى حل يُنهي أزمة ليبيا قيس سعيّد: ملتقى الحوار سيكون تمهيداً للشرعية النابعة من إرادة الشعب الليبي دون سواه الأمين العام للأمم المتحدة- أنطونيو غوتيرش: الفرصة متاحة الآن لإنهاء النزاع المأساوي في ليبيا وصياغة حقبة جديدة يسودها السلام