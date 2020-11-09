ليبيا الان

غوتيرش: أمام الليبيين فرصة ثمينة

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
وصول الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى مقر ملتقى الحوار الليبي في تونس
سفراء دول الاتحاد الأوروبي وممثلون عن منظمات دولية يشاركون بالجلسة الافتتاحية لملتقى الحوار الليبي
ستيفاني وليامز: نحن اليوم على مشارف “ليبيا جديدة” بعد سنوات من الحروب والأزمات
الرئيس التونسي: اجتماع الليبيّون اليوم يهدف لتحقيق السلام ويؤكد أن الحل لن يكون إلا ليبي ليبي 
قيس سعيّد: من الواجب تحديد مواعيد وخطة واضحة للوصول إلى حل يُنهي أزمة ليبيا
قيس سعيّد: ملتقى الحوار سيكون تمهيداً للشرعية النابعة من إرادة الشعب الليبي دون سواه
الأمين العام للأمم المتحدة- أنطونيو غوتيرش: الفرصة متاحة الآن لإنهاء النزاع المأساوي في ليبيا وصياغة حقبة جديدة يسودها السلام

The post غوتيرش: أمام الليبيين فرصة ثمينة appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك