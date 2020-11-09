انطلاق أولى جلسات الحوار الليبي في العاصمة تونس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انطلقت صباح اليوم الإثنين فعاليات ملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة التونسية، بحضور الرئيس التونسي قيس سعيد، و75 شخصية ليبية، والمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز.

ووصلت الوفود المشاركة صباح اليوم إلى منتجع قمرت السياحي قرب العاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير استثنائية لعمل الصحافيين والمصورين.

وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، أن ملتقى الحوار السياسي الليبي يأتي ضمن الخطوات الهادفة إلى التقدم في مسار الحل.

ويليامز قالت في كلمتها الافتتاحية للملتقى، :”إننا نخطو للأمام بخطوات واثقة في المسارات المتعددة التي تسيرها بعثة الأمم المتحدة، معتمدين على عزيمة الليبيين، ونـستند بقوة على إرادة الشعب الليبي، وحقه في حماية وطنه وسيادته وثروات بلاده”.

وأشارت إلى أن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في أرجاء ليبيا أسهم كثيراً في تهيئة الأجواء لانعقاد الملتقى، رغم الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا في ليبيا وتونس والعالم أجمع.

كما أكدت أن الطريق إلى هذا الملتقى لم يكن مفروشاً بالورود، ولم يكن الوصول إلى هذا اليوم سهلاً.

وليامز أوضحت أن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في أرجاء ليبيا أسهم كثيراً في تهيئة الأجواء لنكون معاً اليوم، رغم الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا في ليبيا وتونس والعالم أجمع.

وتجرى فعاليات الملتقى وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فيما يحضر اللقاء عدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الليبي عبر الاتصال المرئي.