«شمام»: أتوقع أن يبدأ ملتقى تونس بـ«بعض الألغام الانشطارية»

قال عضو ما يعرف بـ«المجلس الانتقالي» سابقا محمود شمام، إن ملتقى الحوار السياسي في تونس، الذي من المقرر إنطلاقه اليوم، يتضمن ما سماه “ألغاماً إنشطارية” وفق وصفه.

«شمام» كتب على حسابه بـ”فيسبوك” أمس الأحد، قائلاً: “هناك توقع أن يبدأ المؤتمر غداً ببعض الالغام الانشطارية أولهما رغبة ممثلي النواب ومجلس الدولة في ابعاد المستقلين وهو أمر سترد عليه السيدة ويليامز برفع المادة 64 من الاتفاق السياسي وتفسيرها الذي قذ يصل الى حد الغاء مجلس الدولة” وفق قوله.

وتابع “شمام” قوله: “اللغم الثاني إقرار كتلة برقاويةً برغبتها في أن يكون منصب رئاسة الحكومة من حصة برقة وإلا ستنسحب. البعض يعتبر هذا الطرح يهدف بالاساس إلى ابعاد عقيلة بنقل رئاسة المجلس الى المجمع الطرابلسي” وفق تعبيره.

وعلق “شمام” قائلاً: “الكولسة هي سيدة. الموقف والسيدة الحديدية كما يقول قريبين منها لن تخضع للابتزاز ، وقد ترفع البطاقة الحمراء في وجه بعض المشاغبين” وفق قوله.