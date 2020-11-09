للمشاركين بالحوار الليبي بتونس..غوتيريش: حان دوركم لصياغة مستقبل وطنكم

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

09 November, 2020

دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي لتقديم الدعم إلى الحوار الليبي.

وقال غوتيريش، في كلمة مسجلة للأمين العام للأمم المتحدة في افتتاح ملتقى الحوار الليبي بتونس، إن التوصل لوقف إطلاق النار في ليبيا كان خطوة أساسية لحل الأزمة، مشددا أنه يتوجب على جميع الأطراف الليبية العمل على تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفردية للتوصل إلى حل للأزمة.

كما قال غوتيريش موجها كلمته للمشاركين في الحوار الليبي، :”حان دوركم لصياغة مستقبل وطنكم، مستقبل ليبيا بين إياديكم الآن”