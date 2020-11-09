«سجناء أردوغان» يتجاوزون 291 ألف مواطن.. وحكومته تبني 91 سجناً جديداً

في حين تتراجع كل معدلات النمو الاقتصادية في تركيا في الآونة الأخيرة، إلا أن النمو الوحيد الذي يحافظ على ارتفاعه بشكل مطرد هو النمو في عدد نزلاء السجون.

وكشفت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن معدل زيادة عدد نزلاء السجون تجاوز حاجز الـ 100 % خلال العشر سنوات الأخيرة.

وارتفع عدد نزلاء السجون التركية في 31 ديسمبر 2019 بنسبة 10.1 %، مقارنة بنفس التاريخ من عام 2018، ليسجل 291 ألف و546 مواطنًا.

وأظهرت البيانات أن 84.1 % من نزلاء السجون التركية في 31 ديسمبر 2019 مدانين بحكم قضائي، و15.9 % كانوا محتجزين ومعتقلين دون أحكام قضائية، ومنهم 96.1 % رجال و3.9 % نساء.

وأوضحت بيانات معهد الإحصاء أنه من بين كل 100 ألف سجين يوجد 163 طفلًا في عام 2010، وارتفع العدد في 2018 ليصل إلى 323 طفلًا، و351 في عام 2019. وبحلول نهاية عام 2019 بلغ عدد الأطفال بالنسبة لكل 100 ألف سجين 430 طفلًا.

ووصل عدد السجون في تركيا إلى 362 سجنًا، بحلول نهاية عام 2019، يعمل بهم حوالي 60 ألفًا و726 شخصًا، ومن المخطط بناء 91 سجنًا جديدًا، التي تكلف 13 مليار ليرة ومقرر افتتاحها بحلول عام 2021 على أقصى تقدير.