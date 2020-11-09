خارجية الوفاق: نحن وزارة سيادية ولسنا ساعي بريد بين المجلس الأعلى للمصالحة وستيفاني ويليامز

ليبيا- نفت وزارة خارجية الوفاق بأن تكون حلقة وصل بين من سمى نفسه رئيس المجلس الأعلى للمصالحة وبين رئيسة البعثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز، مطالبةً بترشيح بعض الشخصيات لإحدى المناصب السياسية.

الوزارة جددت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لها نفيها القاطع لاحالتها رسالة هذا المجلس عبر بريدها السري، مطالبةً كل الشخصيات وكل المواطنين بتحرّي المعلومات الصحيحة من مصادرها.

وأكدت على أنها ليست ساعي بريد ينقل أفكار واعتقادات بعض الأشخاص، إنما هي وزارة سيادية معنية بعلاقات الدولة الليبية الخارجية ورسم سياسة تلك العلاقات بما يخدم مصالحها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية