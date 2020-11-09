«البكوش»: قد نكتشف أن حوار تونس «مناورة ومقايضة» لتقاسم السلطة فقط

رأى صلاح البكوش مستشار لجنة الحوار سابقا بمجلس الدولة الاستشاري، أن اليوم الأول من ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس سيكشف عن هويته للمراقبين.

“البكوش” غرد على حسابه بـ”تويتر” اليوم الإثنين، قائلاً: “اليوم في تونس قد نتعرف على هوية ملتقى الحوار السياسي الليبي. هل من المحتم أن نكتشف أن كل هذا الهرج والمرج ليس سوى أصوات سياسيون يناورون ويقايضون لتقاسم السلطة؟ أم أنه من الممكن أن يضع أعضاء الملتقى مصالحهم الشخصية جانباً وتجد مصلحة الوطن مكاناً بينهم؟” وفقاً لقوله.

وتنطلق اليوم الإثنين في العاصمة تونس، فعاليات ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية أممية، وبحضور 75 ممثلاً من مختلف الأطراف الليبية، وبحضور ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة وجماعة الإخوان، وتيار سيف الإسلام القذافي، إلى جانب عدد من المستقلين.