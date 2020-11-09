باشاآغا: يجب تكاتف الجهود بين جميع المكونات الأمنية مع الجهات الصحية للحد من تفشي فيروس كورونا

ليبيا – ترأس عضو مجلس النواب المقاطع عن مدية مصراتة ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاآغا أمس الأحد اجتماعًا موسّعًا بالقيادات الأمنية بوزارة الداخلية، وبحضور رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمجابهة فيروس كورونا بطرابلس خليفة البكوش، وحضور عدد من ضباط وضابطات داخلية الوفاق.

باشاآغا أكد خلال كلمة ألقاها في الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع المكونات الأمنية بالوزارة من أجل إنجاح سير العمل الأمني والتعاون مع الجهات الصحية بالدولة؛ للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ووضع الخطط وتشكيل اللجان بكافة مديريات الأمن بالمناطق، والتعاون بينهم من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين واحترام القانون وفرض هيبته.

وطالب بضرورة الضبط والربط بين كافة أعضاء هيئة الشرطة والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن والمواطن، وأداء الرسالة الأمنية على أكمل وجه، واحترام حقوق الإنسان في هذا الشأن، موضحًا بأن وزارة الداخلية تقع على عاتقها مسؤولية جسيمة من أجل حفظ الأمن وحماية المواطنين.

هذا ومن جهة أخرى فقد تطرق رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمجابهة فيروس كورونا بطرابلس إلى الحديث عن هذه الجائحة التي تمر بها أغلب دول العالم، حيث أدلى بأن الوضع الصحي في ليبيا هو أقل خطرًا من بعض الدول الأخرى ولكن يجب التقيد بالإجراءات الاحترازية من أجل سلامة المواطن، مشيرًا إلى أنه سيتم التعاون بين وزارة الداخلية واللجنة الاستشارية بشأن مكافحة جائحة كورونا.

وأعطيت الكلمات للحضور لإبداء الاستفسارات والتساؤلات حول عدد من المواضيع، وكانت في مستوي المسؤولية الأمنية. كما تخلل الاجتماع عرض مرئي يوضح الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية لمكافحة جائحة كورونا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية