قرقاش: تركيا عززت دور الجماعات والميليشيات المتطرفة في ليبيا

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الاثنين، أن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا وترحب باتفاق وقف النار وانطلاق الحوار السياسي في تونس اليوم.

وقال قرقاش في تصريحات نقلتها «العربية»: “تركيا عززت دور الجماعات والميليشيات المتطرفة في ليبيا، ولابد من احترام تركيا لسيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

وأضاف “تركيا أصبحت في المنطقة متوائمة مع إيران التي لاتزال أسلحتها تتدفق إلى اليمن وتدعم المليشيات”.

وتنطلق اليوم الاثنين اجتماعات منتدى الحوار السياسي الليبي- الليبي، الذي ترعاه الأمم المتحدة، في العاصمة التونسية، بمشاركة 75 ليبيا يمثلون الأطياف الليبية وتنوعها.

وتسعى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإنجاح منتدى الحوار السياسي بانتخاب سلطة تنفيذية جديدة في البلاد تتولى إدارة البلاد لفترة انتقالية يتم خلالها الترتيب لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد.