قيس سعيد يدعو إلى وضع مواعيد محددة للانتخابات في ليبيا

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى وضع مواعيد محددة للانتخابات حتى تخرج إرادة الشعب الليبي من صناديق الاقتراع حرة، بعد جمع الأسلحة حتى لا تبقى هناك قوة مسلحة خارج الشرعية الليبية.

واقترح، خلال كلمته في افتتاح ملتقى الحوار الليبي المنعقد في تونس، اليوم الخميس، أن لا يترشح من سيتولى إدارة المرحلة الانتقالية في ليبيا بالمؤسسات التي ستوضع من خلال الدستور المقبل، سواء للرئاسة أو عضوية المجلس النيابي، قائلا إن تحقيق هذا الأمر «يمنع توترات طال أمدها».

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وخاطب المشاركين في المنتدى قائلا: أنتم في موعد مع التاريخ، ولصنع التاريخ، فلا تتركوا الحاضر بآلامه يتواصل ويستمر، «فالمنطقة تراقب وتنتظر نتائج هذا الملتقى».

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