لودريان لـ السيسي: جهودك الشخصية في الملف الليبي ساهمت بتعزيز جهود العملية السياسية

ليبيا – استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأحد جان إيف لودريان وزير خارجية الجمهورية الفرنسية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري والسفير الفرنسي بالقاهرة.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية قال وفقًا للمكتب الإعلامي التابع له أن اللقاء تناول آخر تطورات القضية الليبية.

واستعرض السيسي موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه ليبيا، لا سيما فيما يتعلق بدعم المباحثات الحالية في كافة المسارات استنادًا إلى استخلاصات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وتثبيت وقف إطلاق النار والتمسك بالخطوط المعلنة للحيلولة دون تجدد الاشتباكات وصولًا لإجراء الاستحقاق الانتخابي وتشكيل الحكومة، وذلك للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وبدء مرحلة جديدة للأجيال الحالية والقادمة من الشعب الليبي الشقيق.

من جانبه أشاد وزير الخارجية الفرنسي بالدور المصري المهم لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية للسيسي في هذا الإطار، حيث ساهمت الخطوط المعلنة من جانب سيادته في تعزيز جهود العملية السياسية في ليبيا، كما برهنت على محورية دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا حرص فرنسا على استمرار التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف المهم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية