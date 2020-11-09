الزادمة: تهميش القبائل سُيفشل ملتقى تونس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى للقبائل الليبية، زيدان معتوق الزادمة، وأحد المنسحبين من الملتقى السياسي في تونس، تهميش الأمم المتحدة للقبائل الليبية، وعدم وجود تمثيل قوي لها بالملتقى السياسي، مُعتبرًا أن ذلك سيؤدي لفشله.

الزادمة اتهم ، في تصريحات صحفية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمحاولة فرض حكومة وصاية جديدة على الشعب الليبي، حسب وصفه .

وأوضح أن سبب انسحابه يعود لهيمنة عدد كبير من الشخصيات الجدلية التي تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة في اجتماعات تونس.

وكان الزادمة قد قال في تصريحات سابقة أن رؤية البعثة غير واضحة في إنهاء المشاكل الليبية، لافتًا إلى أنه هناك من يحاول إعادة تدوير بعض الشخوص غير المرحب بها في المجتمع الليبي، وإطالة أمد الأزمة الليبية.

وقال ” قرار الانسحاب يأتي انطلاقا من المبادئ الراسخة بأن الحل السياسي في ليبيا يبدأ من خلال الالتزام بالثوابت التي خرج من أجلها الجيش والمتمثلة في حربه ضد الإرهاب على كامل التراب الليبي، وطرد المرتزقة وإنهاء أي تواجد للقوات الأجنبية على الأراضي الليبية”.

وأختتم بيانه بالتأكيد على أن هذه المبادئ تشمل دعم الجيش ومساندته في بناء مؤسسة عسكرية قوية تحمي الحدود وتدافع عن الدولة المدنية الليبية المنشودة”.

وانطلق اليوم الإثنين، الملتقى السياسي الليبي الذي تستضيفه تونس، على مدار 6 أيام، بحضور مختلف أطراف الصراع، وتحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ لبحث حلحلة الأزمة الليبية، وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة.