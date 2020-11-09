مشروع مصري لمدّ سكة حديد إلى مدينة بنغازي

تحتاج ليبيا إلى تنوّع في طرق وسائل النقل؛ حيث يلعب قطاع النقل دورًا مهمًا في النمو الاقتصادي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وقد شهدت ليبيا تَحسُّنًا طفيفًا في خطوط النقل العام، عند دخول عدة شركات نقل إلى الواجهة.

وبدافع الاستثمار في ليبيا؛ أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير، أمس الأحد، عن فرص استثمار عديدة توفرها وزارته في قطاع النقل، من بينها إنشاء خط سكة حديد يصل إلى مدينة بنغازي.

من جهته، قال رئيس الغرفة الليبية المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري، إن مدّ خط سكك حديد بين ليبيا ومصر، لا يزال في إطار البحث.

وشهدت ليبيا، مؤخرًا، طرح عدة مشاريع تتعلق بتنويع وسائل النقل، خصوصًا السكك الحديدية، إلا أن معظم هذه المشاريع لم يُنفذ، والبعض الآخر تحول إلى خردة تم بيعها؛ الأمر الذي يفرض تساؤلاً حول مدى إمكانية نجاح مصر في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، ضمن خطة إعادة إعمار ليبيا، وهل سيكون من نصيب الشراكة مع القطاع العام أم الخاص، ولكن يبقى السؤال الأهم، هل سيرى هذا المشروع النور أم أنه سيظل حبرًا على ورق.

يشار إلى أن ليبيا لا تمتلك حالياً خطوط سكك حديدية، وتعود السكك الحديدية السابقة، التي امتدت على أكثر من 1500 كم، إلى عهد الاحتلال الإيطالي لليبيا، واستمرت بالعمل حتى توقفت عام 1965.

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