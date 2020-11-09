السايح: نحتاج 90 يومًا لترتيب البيت الداخلي للمفوّضية بسبب حجب التمويل عنا من قبل حكومة الوفاق

ليبيا – شدّد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح على ضرورة إشراك المكونات في العملية الانتخابية كما هو الحال في العملية الانتخابية البرلمانية السابقة.

السايح ناقش خلال مداخلته مع المشاركين في لجنة الحوار في تونس وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمفوضية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ودستورية.

وقال: إن التمويل والأمن والرقم الوطني هي أبرز التحديات التي تواجه المفوضية، مضيفًا: “أوصينا بإشراك المفوضية في صياغة القوانين الانتخابية بما يوافق الأساليب الفنية الإنجاز الانتخابات”.

كما أضاف: “بسبب حجب التمويل عن المفوضية من حكومة الوفاق نحتاج إلى ( 90 ) يومًا لترتيب البيت الداخلي للمفوضية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية