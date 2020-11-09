انطلاق الحوار السياسي الليبي في تونس

انطلق، يوم الاثنين، الحوار السياسي الليبي في تونس، بمشاركة 75 شخصية من مختلف الأطراف الليبية، وبحضور الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي أكد على أن هذه الخطوة جاءت “من أجل السلام”.

ودعت مسودة الحوار الليبي في تونس، إلى إنهاء الصراع المسلح ووقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس التخصص والكفاءة.

كما دعت المسودة إلى تشكيل مجلس رئاسي، مكون من رئيس ونائبين “بشكل يعكس التوازن الجغرافي”.

من جانبه، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الاجتماع الليبي في تونس “هو من أجل السلام”، مضيفا: “التقيت السنة الماضية بعدد من الليبيين من زعماء القبائل، في إطار نفس هذا التصور، لأنني مقتنع بأن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا. لقد تم العمل منذ أشهر على أن يكون الحل نابعا من إرادة الليبيين والليبيات”.

وتابع: “إنها لحظة تاريخية نعيشها اليوم.. إننا ننطلق بنفس العزيمة الصادقة والإرادة الثابتة في التوصل إلى حل لتجاوز كل العقبات، مهما تعقدت”.

وشدد الرئيس التونسي على ضرورة جمع السلاح في ليبيا، “في يد السلطة الشرعية”.

وفي هذا الإطار، أكدت المبعوثة الدولية إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، أن الهدف من هذه الخطوات، من بينها الحوار في تونس، هو العمل على “إنهاء الحرب والانقسام في ليبيا”.