السيول تضرب مدناً بشرق ليبيا

ضربت أمطار غزيرة وصلت حد السيول بعض مناطق شرق ليبيا، خصوصاً مدينة البيضاء، التي أعلن مجلسها البلدي يومي اليوم وغداً عطلة رسمية بسبب تردي أوضاع الطقس، وارتفاع منسوب المياه بالشوارع، في وقت أعلن وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب رفع حالة التأهب القصوى بجميع المستشفيات. وشهدت مناطق عدة بشرق البلاد طول اليومين الماضيين، هطول أمطار غزيرة وصلت حد السيول، من بينها مدينة البيضاء (شمال شرقي ليبيا) التي أغلقت مياه الأمطار غالبية شوارعها العامة، بالإضافة إلى إغلاق مداخل البنايات بما فيها مبنى مستشفى الثورة، وسط استنفار حكومي لتدارك الأزمة التي شلت عديد المناطق هناك.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين وسائقي المركبات أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر خلال استخدامهم للطرقات العامة، وذلك بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار، معلنة في بيان أمس، عن رفع حالة الاستعداد القصوى في كافة أقسام هيئة السلامة الوطنية، والنجدة، والمرور والتراخيص بالمديريات، «على أن تبقى هيئة الشرطة على أهبة الاستعداد في حال حدوث أي طارئ، مع الالتزام التام بتسهيل حركة السير في الشوارع والميادين العامة».

وشكل رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، غرفة طوارئ لاستقبال بلاغات المواطنين ومساعدتهم، مكونة من جهاز الحرس البلدي والشؤون الاجتماعية والهلال الأحمر وهيئة السلامة الوطنية وشركة المياه والصرف الصحي. كما وجه رئيس المجلس التسييري لبلدية البيضاء علي حسين محمد، مديرية الأمن بالمدينة إلى فرض حظر تجول جزئي داخل البلدية لضمان سلامة المواطنين من الحوادث، على أن يتولى جهاز الحرس البلدي بالجبل الأخضر إغلاق (المولات) وكافة المحال التجارية بمختلف أنواعها، والسماح فقط بالعمل للمخابز وبعض المحال بالحد الأدنى.

وأصدر وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، تعليمات عاجلة لكافة أقسام الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات العامة والقروية والتعليمية والأجهزة التابعة للقطاع لرفع آثار الأمطار وما يحتاجه المواطنون من رعاية ومتابعة صحية على مدار الساعة.

وشدد عقوب في بيان أصدرته وزارته مساء أول من أمس، على جميع المستشفيات ضرورة رفع حالة الاستعداد والجاهزية القصوى «تحسبا لأي طارئ، ولتلبية النداء في أي ظرف أو حدث لتنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة خلال فترة الأمطار وفق ما تقتضيه المصلحة العامة والأوضاع الطارئة في البلاد جراء السيول الطبيعية».