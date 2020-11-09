شكري: مصر تلعب دورًا في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين ولا مجال لإشراك المليشيات المسلحة

ليبيا- شدد وزير الخارجية المصري سامح شكرى على دعم مصر للمسار السياسي فى ليبيا، مؤكدًا أنه ليس هناك أي حلول عسكرية في ليبيا.

شكري أكّد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي وفقًا لصحيفة “اليوم السابع” على أن وقف إطلاق النار بشكل رسمي كان ضروريًا لإعطاء الشعب الليبي فرصة لحوار ليبي ليبي، لافتًا إلى أن مصر تلعب دورًا في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، مع العلم أنه ليس هناك مجال لإشراك المليشيات المسلحة والمرتزقة.

وأدان شكرى التدخّلات الإقليمية فى الشأن الداخلي الليبي، مؤكدًا أن القاهرة مستمرة فى تعزيز دورها في دعم التوصل لاتفاق ليبي والتوصل لانتخابات حرة فى البلاد.

كما أشار إلى أن مصر ليس لديها أي أطماع فى ليبيا وهي ترصد أي تهديد للأمن القومي المصري، مؤكدًا تطلع القاهرة إلى أن يسفر الحوار عن تعزيز المسار السلمي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية