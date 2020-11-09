معزب: كان من المفترض أن تصل اجتماعات بوزنيقة إلى توافق حول آلية اتخاذ القرار التي تشكل أهم معضلة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن الاجتماعات التي ستنطلق للجنة الحوار السياسي الليبي تضم 75 شخصية، حيث يشكّل المجلسان منها 26 عضوًا أي الثلث.

معزب أضاف في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “كان من المفترض أن تصل اجتماعات بوزنيقة بين لجنتي حوار المجلسين إلى توافق حول آلية اتخاذ القرار، والتي تشكل أهم معضلة، لكنها لم تحسم”.

كما أردف: “الاجتماعات تركز على الإطار العام للحوار والآليات والمعايير، وأنها إذا نجحت في وضع الأسس المطلوبة، وخاصّة آلية اتخاذ القرارات، ستسهل وصولها إلى توافق حول المخرجات المتوقعة، وخاصّة فيما يتعلق بالمجلس الرئاسي والحكومة التوافقية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية