غوتيريش: الفرصة متاحة لإنهاء النزاع المأساوي في ليبيا والتوصل لصياغة حقبة جديدة للاستقرار

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش، اليوم الإثنين، إن مشاركة الأطراف الليبية في الحوار الليبي المنعقد في تونس اليوم هي اختبار لعزمهم.

و أضاف غوتيريش في كلمته الافتتاحية بالملتقى،إنه حان دور أعضاء الحوار لصياغة مستقبل ليبيا، مشيرا إلى أن الفرصة متاحة لإنهاء النزاع المأساوي والتوصل لصياغة حقبة جديدة يسودها السلام والاستقرار في ليبيا .

وأوضح غوتيريش أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية في جنيف وضع مستقبل من الكرامة لليبيا ويجب استغلال تلك الفرصة.

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