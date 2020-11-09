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غوتيريش: الفرصة متاحة لإنهاء النزاع المأساوي في ليبيا والتوصل لصياغة حقبة جديدة للاستقرار

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش، اليوم الإثنين، إن مشاركة الأطراف الليبية في الحوار الليبي المنعقد في تونس اليوم هي اختبار لعزمهم.

و أضاف غوتيريش في كلمته الافتتاحية بالملتقى،إنه حان دور أعضاء الحوار لصياغة مستقبل ليبيا، مشيرا إلى أن الفرصة متاحة لإنهاء النزاع المأساوي والتوصل لصياغة حقبة جديدة يسودها السلام والاستقرار في ليبيا .

وأوضح غوتيريش أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية في جنيف وضع مستقبل من الكرامة لليبيا ويجب استغلال تلك الفرصة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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