سعيد يدعو الأطراف الليبية لوضع مواعيد محددة للانتخابات حتى تخرج الإرادة من صناديق الاقتراع

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الهدف من حوار تونس هو الحل السلمي للأزمة ووضع إجراءات واضحة ومواعيد محددة للتوصل إلى هذا الحل، مشيرا إلى أن الأطراف الليبية في موعد مع التاريخ لتحقيق مصيرها.

وأكد سعيد في كلمته خلال افتتاح متلقى الحوار السياسي الليبي أن الحلول في ليبيا يحب أن تكون سلمية لأن الحروب والمعارك والدماء لا تخلف سوى الضغائن، مطالبا الأطراف الليبية بالتركيز على أن تكون ليبيا موحدة وأن لا يكون هناك مجال لتقسيم ليبيا

ودعا سعيد إلى وضع مواعيد محددة للانتخابات حتى تخرج إرادة الشعب الليبي من صناديق الاقتراع، بعد جمع الأسلحة حتى لا تبقى هناك قوة مسلحة خارج الشرعية الليبية.

وأوضح سعيد أن تونس ستضع كل الإمكانيات من أجل أن تخرج الأطراف الليبية بدستور مؤقت لهذه المرحلة الانتقالية تمهيدا لوضع دستور دائم

وأشار سعيد إلى أن هناك قوى عملت على التقسيم في ليبيا ولا تزال تعمل على الفرقة والشقاق

وشدد سعيد على أن الحل هو أن يستعيد الشعب الليبي سيادته كاملة في كل ذرة من تراب ليبيا وله حق تقرير مصيره

وقال سعيد، إنه لا مجال للوصاية على الشعب الليبي تحت أي عنوان.

وأكد سعيد، أنه يجب الانتباه إلى القانون الانتخابي الليبي الذي سيتم وضعه، مجددا تأكيده على أن تونس دعت دوما إلى حل ليبي ليبي للأزمة.

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