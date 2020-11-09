توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى تليها مصراتة والزنتان

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 923 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» أمس الأحد، منها 503 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ 149 حالة، ثم الزنتان بـ 29 حالة، و21 حالة في كل من غريان وزليتن، و20 حالة في صبراتة، و17 حالة في قصر بن غشير، و15 حالة في كل من زوارة والخمس، و12 حالة في كل من العجيلات والقره بوللي، و11 حالة في العامرية، و10 حالات في الزاوية الغرب، و9 حالات في صرمان، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز اليوم الإثنين.

إضافة إلى 8 حالات في الماية، و7 حالات في كل من خليج السدرة ويفرن والشاطئ وجنزور، و4 حالات في كل من العمورة والسائح والرحيبات، و3 حالات في كل من سواني بني آدم والرياينة القلعة، وحالتين في كل من الرجبان وغدامس وظاهر الجبل ورقدالين وسوق الخميس امسيحل والكفرة، وحالة واحدة في كل من جادو والعواتة والحرابة وطبرق وزلطن والغريفة وسبها وقصر الأخيار و«وادي زمزم وأبونجيم».

وتماثل للشفاء 661 مصابا بواقع 379 حالة في طرابلس، و15 حالة في العجيلات، و89 حالة في زلطن، وحالتين في خليج السدرة، و10 حالات في الجفرة، و22 حالة في القره بوللي، و20 حالة في الزنتان، و20 حالة في مصراتة، و11 حالة في وادي زمزم وأبونجيم، و41 حالة في غريان، و17 حالة في السبيعة، و35 حالة في زوارة.

في حين توفى 15 مصابا بواقع حالتين في كل من طرابلس والعجيلات، وحالة في كل من مزدة وجادو والجفرة والرجبان والقره بوللي والكفرة وزليتن وزوارة، و3 حالات في السبيعة.

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